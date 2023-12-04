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Tolga, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika

Tolga, MasterChef All Star'a veda etti

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Eren, Esra, Tolga ve Dilara arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda hayallerine veda ederek yarışmada son 10'a kalamayan isim Tolga oldu.

04.12.2023 - 07:46,  Güncelleme: 07:55
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eren, Esra, Tolga ve Dilara arasına yapılan elemede veda eden Tolga oldu.

YEMEKLER TEK TEK PUANLANDI

İki etaplı gerçekleşen yarışmada yarışmacılar yaptıkları yemeklerle puanlandılar. Dilara ve Esra iki etabın sonunda 38 puan alarak MasterChef All Star'da ilk 10'a kaldılar. Son ikiye Tolga ve Eren kaldı. Eleme turuna kalan Somer Sivriolu, Eren ve Tolga Uskumru Dolması yapmaya alıştı. Tolga puanlama sisteminin ilk gecesinde 39 puan alan Eren'e karşı 36 puan alarak yarımadan ayrıldı.

MasterChef All Star'a vedan eden isim Tolga oldu

MEHMET YALÇINKAYA: SENDEN EMİNİM, ADAM GİBİ ADAMSIN

Tolga'nın elenmesinin ardından duygularını dile getiren Mehmet Yalçınkaya, "Ben senden çok rahatım. Samimiyetimle söylüyorum çok iyi adamsın. Acayip zeki bir adamsın. Millet senin geldiğin seviyeyi görünce çok uzun yıllar mutfakta zanneder ama öyle değil. Açık söyleyeyim bugün yaşadığın talihsizlik. Bu altyapı ile bu seviyeye gelmek... Seni tebrik ediyorum. Kullandığın teknikleri çok iyi, meslekte devam edeceğinden çok eminim. Burada kimseye karşı bir saygısızlığın olmadı. Adam gibi adamsın" dedi.

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Son Dakika Televizyon Tolga, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolga, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika
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