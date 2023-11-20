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Ayaz, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika

Ayaz, MasterChef All Star'a veda etti

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tolga, Dilara, Esra, Ayaz, Batuhan, Eren ve Hasan arasında yaşanan eleme oyununda hayallerine veda eden isim Ayaz oldu.

20.11.2023 09:22  - Güncelleme: 09:48

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Tolga, Dilara, Esra, Ayaz, Batuhan, Eren ve Hasan arasında yapılan oyunun sonunda Ayaz elendi.

HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Yarışmacılar ilk etapta şeflerin verdiği kereviz ve damla sakızı ile en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. 45 dakikalık sürenin ardından tabağını hazırlayan Ayaz, yasak olmasına rağmen tabağına müdahale etti. Hatasından dolayı tabağı değerlendirmeye alınmayan Ayaz, ikinci etaba kaldı. İlk oyunun sonunda lezzetli yemekler yapan Eren, Hasan ve Dilara yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

MasterChef All Star'da veda eden isim Ayaz oldu

AYAZ HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Tolga, Batuhan, Esra ve Ayaz, Mehmet Şef'in dana yanağı tabağını yapmaya çalıştılar. Gecenin sonunda en başarılı yemeği yapan isim Tolga oldu. Son ikiye kalan Batuhan ve Ayaz'dan gecenin en başarısız tabağını yapan isim ise Ayaz oldu. İlk turda da kritik hata yapan Ayaz, şeflerin ortak kararıyla MasterChef All Star'ın elenen son ismi oldu.

MasterChef All Star'da veda eden isim Ayaz oldu
MasterChef All Star'da veda eden isim Ayaz oldu

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Son Dakika Televizyon Ayaz, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayaz, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika
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