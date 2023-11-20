Ayaz, MasterChef All Star'a veda etti

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Tolga, Dilara, Esra, Ayaz, Batuhan, Eren ve Hasan arasında yapılan oyunun sonunda Ayaz elendi.

HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Yarışmacılar ilk etapta şeflerin verdiği kereviz ve damla sakızı ile en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. 45 dakikalık sürenin ardından tabağını hazırlayan Ayaz, yasak olmasına rağmen tabağına müdahale etti. Hatasından dolayı tabağı değerlendirmeye alınmayan Ayaz, ikinci etaba kaldı. İlk oyunun sonunda lezzetli yemekler yapan Eren, Hasan ve Dilara yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

AYAZ HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Tolga, Batuhan, Esra ve Ayaz, Mehmet Şef'in dana yanağı tabağını yapmaya çalıştılar. Gecenin sonunda en başarılı yemeği yapan isim Tolga oldu. Son ikiye kalan Batuhan ve Ayaz'dan gecenin en başarısız tabağını yapan isim ise Ayaz oldu. İlk turda da kritik hata yapan Ayaz, şeflerin ortak kararıyla MasterChef All Star'ın elenen son ismi oldu.