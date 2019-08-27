Son Dakika Haberleri: MasterChef baş aşçısı Margarita'dan euronews'e özel kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli tarifi
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MasterChef baş aşçısı Margarita'dan euronews'e özel kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli tarifi

1 saat önce

Dubai'de açılan MasterChef TV deneyimi restoranı konuklara yarışmayı deneyimleme fırsatı yaşatıyor. Restoranın baş aşçısı Margarita, euronews için kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli (mantı benzeri İtalyan makarnası) hazırladı.

MasterChef baş aşçısı Margarita'dan euronews'e özel kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli tarifi, System.String[]

En başarılı televizyon programlarından biri olan ve 52 ülkede uyarlanan MasterChef, dünya çapında 250 milyondan fazla insan tarafından izleniyor. Dubai'de açılan MasterChef TV restoranı, konuklara yarışmayı deneyimleme fırsatı yaşatıyor. Dünyada bir ilk olan bu restoran oldukça ilginç bir konsepte sahip. Örneğin bu restorana yemek yemeğe gelenlere 'Gizemli Kutu' (Mystery Box) veriliyor. Tıpkı yarışmada olduğu gibi, konuklardan 35 dakika içerisinde kutunun içinden çıkan malzemelerle orijinal bir yemek hazırlamaları isteniyor.


Restoranın baş aşçısı Margarita, euronews için kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli (mantı benzeri İtalyan makarnası) hazırladı. Şef Margarita'nın 35 dakikada yaptığı bu özel yemeğin tarifi ise söyle Açıklaması

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Euronews, Dubai, TV, Turizm

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:30 
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