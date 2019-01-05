Son Dakika Haberleri: Masterchef Burcu Sizin İçin Açık İçli Köfte Yaptı | Acayip Tarifler

Masterchef Burcu Sizin İçin Açık İçli Köfte Yaptı | Acayip Tarifler

20 dakika önce

SelamlarSonunda canım Burcu @beminu geldi kanalıma konuk oldu.

Selamlar

Sonunda canım Burcu @beminu geldi kanalıma konuk oldu. Burcu sizler için açık #içliköfte yaptı. Açık içli köfte de nasıl oluyormuş diyenleri duyar gibiyim. Valla normal içli köfte yapamayanlar için harika bir yöntem. Videomuzu izleyip tarifi deneyenler fotoğrafları Burcu'ya göndermeyi unutmayın. Bu arada Burcu youtube kanalı açtı. Onun kanalını da takibe almayı unutmayın. Burcu'yu youtube da Burcu Eminoglu adıyla bulabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarakta kanalına ulaşabilirsiniz. Burcum tekrardan ellerine sağlık ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:45 Kaynak: Youtube

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