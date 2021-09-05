Sabah.com.tr'nin haberine göre; Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlüler, gözlerden uzak kalınca hayranları tarafından merak ediliyor, sosyal medyada sık sık araştırılıyor.

Özellikle bir dönem MasterChef'te boy gösteren yarışmacılar, programdan sonraki değişimleri ile dudak uçuklatıyor. O isimlerden biri de Didem Devay oldu.

MasterChef Didem, şimdilerde Instagram 'daki paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. 115 bin takipçiye sahip olan Devay, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Didem Devay'ı görenler tanımakta zorlandı.

İşte MasterChef Didem Devay'ın yarışmadan sonraki inanılmaz değişimi...