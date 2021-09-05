MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor

Bir dönem MasterChef'te boy gösteren yarışmacılar, programdan sonraki değişimleri ile dudak uçuklatıyor. O isimlerden biri de Didem Devay oldu. Güzelliği ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Devay güzelliğine güzellik katmış.

SON HALİYLE BÜYÜLEDİ

MasterChef Didem, şimdilerde Instagram'daki paylaşımlarıyla büyülüyor. 115 bin takipçiye sahip olan Devay, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Didem Devay'ı görenler tanımakta zorlandı.

"BEN KENDİMDE DEĞİŞİM GÖRMEDİM"

Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla ise beğeni toplayan Didem Devay, Değiştiği konusunda yorumlara "Ben kendimde değişim filan göremedim" diyerek cevap verdi. İşte MasterChef Didem Devay'ın yarışmadan sonraki inanılmaz değişimi.