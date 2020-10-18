Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsoy aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girdi.

Güzel haberi 'DuyguUğur 18.10.20' mesajıyla duyuran Acarsoy, çok sayıda tebrik mesajı aldı.

"NİŞANLIMLA BARIŞTIM" DEMİŞTİ

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını duyurmuştu.

ALDATILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.

YARIŞMADAN BİLEREK ELENMİŞTİ

MasterChef Türkiye'de yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu, bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti. Duygu Acarsoy, daha sonra ise nişanlısının eski sevgilisi tarafından kendilerine bir oyun oynandığını iddia ederek "İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra beni nişanlım aradı ve 'Bu durumun olmadığını ispatlayacağım' dedi. Kız (Nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için gerçekten de böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Orada bir hata yaptım. Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten" demişti.