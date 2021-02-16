MasterChef Ebru'nun küvet pozuna Somer şef bile kayıtsız kalamadı

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef, programa yarışmacı olarak katılan birçok ismi kısa sürede ünlü etti. Kendine has tarzıyla adını duyuran Ebru Has da o isimlerden biri oldu.

FOTOĞRAFI GÖREN BEĞENMEDEN GEÇEMEDİ

Yarışmanın başarılı isimlerinden olan MasterChef Ebru, imajında yeniliğe gitti. Değişimi gözlerden kaçmayan has, sosyal medya hesabı Instagram'dan son halini takipçileriyle paylaştı. Has'ın küvet yanında çektiği fotoğrafı karşısında şaşkınlık yaşayan kullanıcılar, beğeni yağdırmaya başladı.

SOMER ŞEF YORUMSUZ BIRAKMADI

Değişimi bir anda gündem yaratan Ebru Has'a ünlü şef Somer Sivrioğlu da kayıtsız kalamadı. Sempatik jüri üyesi Sivrioğlu, Has'ın paylaşımı sonrası, "Güzelmiş bu kim?" yorumunu yaptı.