MasterChef Ekin engellilerle birlikte teraryum yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MasterChef Ekin engellilerle birlikte teraryum yaptı - Son Dakika

MasterChef Ekin engellilerle birlikte teraryum yaptı

6 saat önce

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması ile adını duyuran Ekin Eylem Ulaş, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na konuk oldu.

MasterChef Ekin engellilerle birlikte teraryum yaptı, System.String[]

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması ile adını duyuran Ekin Eylem Ulaş, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na konuk oldu. Engellilerle keyifli ve yararlı bir gün geçiren ünlü isim, kursiyerlerle birlikte teraryum yaptı.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Ekin Eylem Ulaş, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Ekin'e ziyaretinde Ziraat mühendisi/Organik Tarım Danışmanı Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın ve iş insanı Adem Kodalak da eşlik etti. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Ekin Eylem Ulaş ve beraberindekiler eğitim verilen atölyelerini gezip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Misafirler ilk kez geldikleri Engelliler Sarayı'na hayran kaldıklarını belirtti. Ünlü isim daha sonra 20 kişilik öğrenci grubuyla birlikte son yıllarda ev dekorasyonunun en gözde ürünü haline gelen teraryum çalışması gerçekleştirdi. Kursiyerler, teraryumda hangi malzemelerin kullanıldığını, malzemelerin fanusun içine nasıl yerleştirildiği ve ne tarz bir tasarım ile kullanılabileceği hakkında bilgi de verdi.

EKİN EYLEM ULAŞ: SEVGİLERİNİ BENİMLE PAYLAŞTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Ekin Eylem Ulaş, "Çocuklar bizi çok güzel karşıladılar. Hepsi çok tatlı ve yetenekliler. Aynı masada el birliğiyle teraryum yaptık. Çok güzel zaman geçirdik. Enerjilerini ve sevgilerini benimle paylaştıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

MERVE GÜLİSTAN AYDIN: KEYİFLİ VE ANLAMLI BİR GÜN GEÇİRDİK

Merve Gülistan Aydın ise "Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çocuklarla teraryum çalışması yaptık. Herkes sevdiği biri için bir teraryum yaptı. Kimi annesine kimi kardeşine kimi de kendine yaptı. Çok keyifli ve çok anlamlı bir gün geçirdik. Bu saray gerçekten bir saray" diye konuştu.

Program sonunda engelliler, konuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
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