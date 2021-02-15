MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk - Son Dakika

MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk

15.02.2021 12:20
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk, System.String[]

MasterChef Türkiye'yi ikincilikle tamamlayan Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından cinsel tercihi hakkında bir itirafta bulunarak "Benim aşkım rengarenk" dedi.

Davranışları ve hırsıyla TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'e damga vuran ve finale kalan Barbaros Yoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü.

"NASIL SEVMEM GEREKTİĞİNİ ÖĞRETMİŞLERDİ, HEPSİ ERİYİP KAYBOLDU"

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Yoloğlu, cinsel yönelimi hakkında şunları yazdı: "Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu."

"BENİM AŞKIM RENGARENK"

"Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız.' açıklamasıyla paylaştı."

MasterChef ikincisi Barbaros Yoluğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk

Sevgililer Günü, Bomba, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk - Son Dakika Magazin


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