MasterChef İrlanda yemekleri! MasterChef patates pankek nasıl yapılır? İrlanda kahvaltısı nasıl hazırlanır? - Son Dakika

Kahvaltısı ve patates yemekleri ile ön plana çıkan Irlanda mutfağında neler var? MasterChef İrlanda yemekleri! MasterChef patates pankek nasıl yapılır? İrlanda kahvaltısı nasıl hazırlanır?

MASTERCHEF IRLANDA YEMEKLERİ!

MASTERCHEF PATATES PANKEK TARİFİ

2 tane yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tane patates

1 su bardağı yoğurt

1-2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kırmızıbiber

3-4 çorba kaşığı un

Yapılışı;

Önce patatesleri haşlayın ve rendeleyin. Kaseye yoğurt, yumurta, tuz, rendelenmiş patates, sıvı yağ ve baharatı koyup karıştırın. Unu azar azar ekleyin, kek kıvamında bir hamur elde edin.

Tavaya 1 damla yağ damlatın, ısıtıp birer kaşık harçtan koyup çift taraflı pişirin.

IRLANDA KAHVALTISI NASIL HAZIRLANIR?

Irlanda'da ekmek yerine genellikle patates tüketilir. Günün her öğününde kahvaltı eden Irlanda halkı, mısır gevreği ve yulaf ile de güne başlar. Reçel yerine siyah puding tüketirler. İrlanda kahvaltısında domuz sucuk, sosis, sahanda yumurta, kızarmış domates ve tost ekmeği var.