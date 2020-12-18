"MasterChef"ler, AA Yılın Fotoğrafları Oylamasına katıldı - Son Dakika

TV8'in her kuşaktan seyirci tarafından ilgiyle izlenen yarışması MasterChef'in yapımcısı İrem Kanan ile ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

AA ekibi, çekimleri devam eden MasterChef Yarışması'nın yapım ekibini TV8 Stüdyoları'nda ziyaret etti.

MasterChef'in yapımcısı İrem Kanan ile ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Programın Yapımcısı İrem Kanan, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'nda haber kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdığı "Diyarbakır Anneleri", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres attıkları "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin çektiği İstanbul'da akşam saatlerinde beliren hilalin, Büyük Çamlıca Camisi ile güzel bir görüntü oluşturduğu "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" başlıklı fotoğrafları seçti.

Kanan, haber kategorisinde oy verdiği "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafına ilişkin, "O anneleri haberlerde her gördüğümde ben de çok etkileniyorum. Çünkü evlatları için yaptıkları mücadeleyi görüyorum. Görür görmez o fotoğraf dikkatimi çekti." dedi.

Çocukluğu spor ile iç içe geçen biri olarak spor kategorisindeki "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafın kendisini etkilediğini çünkü o imkansızlıklarda spor yapmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Kanan, yaşam kategorisinde oy verdiği "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" fotoğrafını gerçek mi değil mi diye ilk önce incelediğini, fotoğrafı çok beğendiğini ve hiç düşünmeden oy verdiğini ifade etti.

Şeflerin tercihi...

Şef Mehmet Yalçınkaya da Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı beğendi.

Her kategoride harika fotoğrafların yer aldığını ifade eden Yalçınkaya, "Tabii ki stadların boş olduğunu gösteren fotoğraf da beni çok etkiledi ama özellikle pandemi döneminde spor yapamayıp, okul salonlarını kullanamayıp kendi imkanları ile bir spor arenası yapan çocuklar beni çok etkiledi. Çünkü çocukların hepsi pandemiden en çok etkilenenlenlerdendi. Bu nedenle o fotoğraf beni çok etkiledi." diye konuştu.

Şef Somer Sivrioğlu, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarıldığı anı ölümsüzleştirdiği "Mucizenin adı Ayda" adlı fotoğrafa oy verdi.

Sivrioğlu, bu sene hem kişisel hem de global olarak koronavirüs salgını ve diğer olaylarla birlikte çok acı günlerin yaşandığını dile getirerek, "Deprem de hepimizin yüreğini dağladı. O yüzden ben birazcık pozitif bitsin diye bu kadar acı geçen bir yılın içinden güzel bir sahneyi seçeyim dedim o yüzden Ayda'yı tercih ettim." dedi.

Şef Danilo Zanna da yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in, Tayland'ın başkenti Bankok'taki bir hastanede yeni tip koronavirüsten korunmaları için bebeklere yüz siperliği takılarak önlem alındığını gösteren "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Zanna, beğendiği fotoğrafa ilişkin "Fotoğraf çok güzel ama içindeki mesaj da güzel. Pandemi ile ilgili bir fotoğraf. Zor zamanlarda, karanlık zamanlarda yeni doğan bir çocuk. Çocuklar bizim geleceğimiz o yüzden bizim için çok önemli. Yeni doğan çocuklar hayatın durmadığını, devam ettiğini de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.