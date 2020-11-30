Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 30 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?
30.11.2020 23:05
30 Kasım Pazartesi günü yayınlanan MasterChef yarışmasında kim mavi takım kaptanı oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 30 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?
Son dakika: Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlar ve takım kadroları belli oldu. Buna göre 2 takım kaptanı da en güçlü kişileri takımlarına almak için yarıştılar. Peki mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var? Tüm detaylar haberimizde.
30 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu Özgül kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Eray belirledi.
Mavi takım kaptanı: Özgül
Kırmızı takım kaptanı: Eray
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Mavi Takım kadrosu:
Özgül,
Barbaros,
Emir,
Sefa
Kırmızı Takım kadrosu:
Eray,
Ebru,
Serhat
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