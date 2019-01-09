Masterchef Mehmet ile Şırdan Yaptık #usta&çırak
17 dakika önce
Ben Enes Batur, MasterChef Mehmet ile Şırdan yapmayı öğrendik #Usta&Çırak serisinde ben çırak Mehmet Usta oldu Şırdan yapımını öğretti yemek yaptık 3 tür özel sipesyel şurdan yedik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur, MasterChef Mehmet ile Şırdan yapmayı öğrendik #Usta
&Çırak serisinde ben çırak Mehmet Usta oldu Şırdan yapımını öğretti yemek yaptık 3 tür özel sipesyel şurdan yedik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:19 Kaynak: Youtube
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
Son Dakika! Galatasaray, Marcao İçin Chaves İle Anlaşıldığını KAP'A Bildirdi