Son Dakika Haberleri: Masterchef Mehmet ile Şırdan Yaptık #usta&çırak

Masterchef Mehmet ile Şırdan Yaptık #usta&çırak

17 dakika önce

Ben Enes Batur, MasterChef Mehmet ile Şırdan yapmayı öğrendik #Usta&Çırak serisinde ben çırak Mehmet Usta oldu Şırdan yapımını öğretti yemek yaptık 3 tür özel sipesyel şurdan yedik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, MasterChef Mehmet ile Şırdan yapmayı öğrendik #Usta&Çırak serisinde ben çırak Mehmet Usta oldu Şırdan yapımını öğretti yemek yaptık 3 tür özel sipesyel şurdan yedik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:19 Kaynak: Youtube

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