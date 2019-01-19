Son Dakika Haberleri: Masterchef Mehmet Sur 'un Elinden İlk Kez Şırdan Yedim | Acayip Tarifler

Masterchef Mehmet Sur 'un Elinden İlk Kez Şırdan Yedim | Acayip Tarifler

30 dakika önce

SelamlarSonunda #masterchefturkiye ve #yemekteyiz den tanıdığınız @sirdancimehmet in mekanına gittim ve meşhur #şırdan ı yedim.

Selamlar

Sonunda #masterchefturkiye ve #yemekteyiz den tanıdığınız @sirdancimehmet in mekanına gittim ve meşhur #şırdan ı yedim. Sadece şırdan olsa yine iyi ?? göz yağı, beyin, dil, yanak, mumbar ?? Mehmet hepsini doldurdu valla tabağıma ?? Şırdan bahane Mehmet 'i ziyaret etmek şahane ?? Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizde ilk fırsatta Mehmet' in Fatih Kadınlar Pazarındaki mekanına gidip bu şifalı lezzetleri tadın. Tekrardan ellerine sağlık Mehmet ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:35 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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