Masterchef Mehmet Sur 'un Elinden İlk Kez Şırdan Yedim | Acayip Tarifler
30 dakika önce
SelamlarSonunda #masterchefturkiye ve #yemekteyiz den tanıdığınız @sirdancimehmet in mekanına gittim ve meşhur #şırdan ı yedim.
Selamlar
Sonunda #masterchefturkiye
ve #yemekteyiz
den tanıdığınız @sirdancimehmet in mekanına gittim ve meşhur #şırdan
ı yedim. Sadece şırdan olsa yine iyi ?? göz yağı, beyin, dil, yanak, mumbar ?? Mehmet hepsini doldurdu valla tabağıma ?? Şırdan bahane Mehmet 'i ziyaret etmek şahane ?? Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizde ilk fırsatta Mehmet' in Fatih
Kadınlar Pazarındaki mekanına gidip bu şifalı lezzetleri tadın. Tekrardan ellerine sağlık Mehmet ??
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:35 Kaynak: Youtube
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