MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan genç yarışmacıya uyarı: Et çiğ, yürüyor...

İlk etapta yuvalama çorbası yapmak için kolları sıvayan yarışmacılardan Nursima, Ateş ve Berk sınavı başarıyla geçti.

İkinci etapta kalan isimlerden ana ürünün soğan olduğu 'yaratıcılık' yemeği istendi.

45 dakikalık süre sonunda şef adayları hazırladıkları tabakları Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sirioğlu'na sundu.

"ET ÇİĞ, YÜRÜYOR"

Gergin bekleyişin ilk elenen ismi Fikret oldu. Mehmet Yalçınkaya genç yarışmacıyı etin çiğ olduğu konusunda uyardı.

Yalçınkaya, 'Az pişmiş olarak hazırlamak istedim' diyen Fikret'e "Oğlum et çiğ, Az pişmiş değil, et yürüyor... kalkıp gidecek... İyi risk almışsın ama bu yemek için 1 saat, 1,5 saat lazım " dedi.

Fikret'in "40 dakikada çıkarmaya çalıştım" sözlerine ise, "Çıkaramamışsın işte et yürüyor" diyerek karşılık verdi...

EVE DÖNDÜLER

Yemeğinin dibi tutan Baturalp, Tartoleti kırılan Sevgi ve kıvamı tutturamayan Umutcan yarışmaya veda eden diğer isimler oldu.

En başarılı sunumun sahibi Sergen geceye adını yazdır. Mete ise ikinciliğin sahibi oldu.