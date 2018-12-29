Masterchef Meltem Sizin İçin Noodle Yaptı | Acayip Tarifler
1 saat önce
SelamlarBugün #mastercheftürkiye ve #yemekteyiz programından tanıdığınız @pisboga Meltem konuğum oldu.
Selamlar
Bugün #mastercheftürkiye
ve #yemekteyiz
programından tanıdığınız @pisboga Meltem konuğum oldu. Meltem sizin için nefis bir tavuklu noodle yaptı. Ben yemelere doyamadım siz de bu tarifi deneyip düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen. Meltemcim tekrardan eline emeğine sağlık canım. Meltem de artık youtube kanalı sahibi. Kanalına abone olmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:40 Kaynak: Youtube
Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak
Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam
Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil
Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti