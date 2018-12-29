Son Dakika Haberleri: Masterchef Meltem Sizin İçin Noodle Yaptı | Acayip Tarifler

Masterchef Meltem Sizin İçin Noodle Yaptı | Acayip Tarifler

1 saat önce

SelamlarBugün #mastercheftürkiye ve #yemekteyiz programından tanıdığınız @pisboga Meltem konuğum oldu.

Selamlar

Bugün #mastercheftürkiye ve #yemekteyiz programından tanıdığınız @pisboga Meltem konuğum oldu. Meltem sizin için nefis bir tavuklu noodle yaptı. Ben yemelere doyamadım siz de bu tarifi deneyip düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen. Meltemcim tekrardan eline emeğine sağlık canım. Meltem de artık youtube kanalı sahibi. Kanalına abone olmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:40 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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