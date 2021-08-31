MasterChef Türkiye 'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvan severler tarafından tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

Yeni bir skandalla gündeme gelen Murat Özdemir, bu sefer otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışan Özdemir, polislere ve görevlilere rüşvet teklif ederken görüntülendi. Arabasının çekildiğini gören Murat Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkardı ve ekiplere tepki gösterdi.