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MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı - Son Dakika

MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı

31.08.2021 15:51

Sosyal medya hesabından papağana uyguladığı işkence görüntülerini paylaşarak tepki toplayan MasterChef Murat Özdemir, yeni bir skandalla gündeme geldi. Tuhaf hareketleriyle tepki çeken Özdemir aracını yanlış yere park etti. Özdemir, olay yerine gelen ekiplere hakaretler yağdırarak bağırmaya başladı.

MasterChef programından elendikten sonra papağana uyguladığı işkence görüntüleriyle tepki çeken Murat Özdemir, bu kez de polis ve jandarmayla tartıştı. Sabah'ın haberine göre Murat Özdemir aracını yanlış yere bıraktı. Olay sırasında cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan Özdemir, polise ve jandarmaya hakaretler yağdırmaya başladı.

"CEBİNDEN BİR TOMAR PARA ÇIKARDI"

Duruma şahit olan vatandaşlar ise ihbarda bulundu. PTT Caddesi üzerine, asayiş, trafik ve sivil ekipler sevk edildi. Bu esnada arabasının çekildiğini gören Murat Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkardı ve ekiplere tepki gösterdi.

Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı

CANLI YAYIN YAPIP POLİSLERE HAKARET ETTİ

Özdemir, çekiciye "Arabamı çekme, ücreti ne kadar" diye sordu. Çekicinin, '200 lira' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, "Alın alın hepsini alın" dedi. Bu olaylar üzerine eski MasterChef Murat Özdemir, polis tarafından gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi ve Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olaylar esnasında Özdemir, görevli polislere hakaret etmeye devam etti.

Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı

PAPAĞANA İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında adını duyaran Murat Özdemir, papağanına eziyet ettiği anlarla büyük tepki çekmişti. Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay olmuştu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Özdemir, gözaltına alınmıştı.

Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Murat Özdemir papağana işkence yaptığı görüntülerin ardından akıl hastanesine sevk edilmişti. MasterChef Murat Özdemir tedavi gördükten 3 ay sonra, Acun ılıcalı ile hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere herkesten özür dilemişti.

Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı

Murat Özdemir, Asayiş, Polis, PTT, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı - Son Dakika Magazin


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