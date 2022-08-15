MasterChef Mustafa'nın kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışan Mustafa Samet Arıca ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Merak edilen isimlerden biri olan yarışmacı MasterChef'e Marmaris'ten katılıyor. Peki, Masterchef Mustafa kimdir? Mustafa Samet Arıca kaç yaşında, nereli? Masterchef Mustafa hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

22 yaşında olan Mustafa Samet Arıca yarışmaya Marmaris'ten katılıyor. Yaklaşık 3-4 yıldır aşçı olan Arıca ilk turda kuzu sırt ve kereviz püresi yapmıştı. Turizm ve Otelcilik okuyan Arıca birçok yerde staj yapmıştır.