Masterchef Şampiyonu ile Yemekte Miyiz?!
39 dakika önce
Bugünkü Yemekte Miyiz?
Bugünkü Yemekte Miyiz? özel bölümümüzde Masterchef birincisi Uğur Kardaş'la birlikte yemeklerimizi yarıştırıyoruz. Jürimiz ise tabii ki İdil Yazar!
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:07 Kaynak: Youtube
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