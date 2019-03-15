Son Dakika Haberleri: Masterchef Şampiyonu ile Yemekte Miyiz?!

Masterchef Şampiyonu ile Yemekte Miyiz?!

39 dakika önce

Bugünkü Yemekte Miyiz?

Bugünkü Yemekte Miyiz? özel bölümümüzde Masterchef birincisi Uğur Kardaş'la birlikte yemeklerimizi yarıştırıyoruz. Jürimiz ise tabii ki İdil Yazar!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:07 Kaynak: Youtube

masterchef türkiye, Genel
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