Masterchef Somer Sivrioğlu'dan YTB aracılığıyla özel yemek tarifi - Son Dakika

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Masterchef Somer Sivrioğlu'dan YTB aracılığıyla özel yemek tarifi
6 saat önce
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Evde hayat var" sloganı ile başlattığı farkındalık kampanyasına destek veren Masterchef Somer Sivrioğlu, yeni korona virüs pandemisi dolayısıyla evde vakitlerini geçiren vatandaşlara özel bir yemek tarifi verdi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Evde hayat var" sloganı ile başlattığı farkındalık kampanyasına destek veren Masterchef Somer Sivrioğlu, yeni korona virüs pandemisi dolayısıyla evde vakitlerini geçiren vatandaşlara özel bir yemek tarifi verdi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına yeni korona virüs pandemisi dolayısıyla "Evde hayat var" sloganıyla evde kalmaları çağrısı yapıyor. Daha önce ünlü müzisyen Rafet El Roman, Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu başta olmak üzere birçok ünlü ismin yer aldığı YTB'nin farkındalık kampanyasına Avustralya'dan Masterchef Somer Sivrioğlu da katılarak vatandaşlar için özel bir yemek tarifi verdi. YTB'nin "Evde hayat var" sloganına sonsuz destek verdiğini belirten Sivrioğlu vatandaşlara "Evinizde kalın" çağrısı yaptı. Evde kolaylıkla bütün vatandaşların yapabileceği özel bir karnabahar tarifi veren Sivrioğlu, YTB'ye teşekkür etti. Sivrioğlu, korona virüs yüzünden hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet, hastalara da acil şifalar diledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:05 Kaynak: İHA
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