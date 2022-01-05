MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Çeyrek finale kim kaldı? - Son Dakika

MasterChef'te haftanın ilk gününde çeyrek finale adını yazdıran ve şef ceketini giyen ilk yarışmacı Sergen Özen olmuştu. MasterChef'in 4 Ocak'ta yayınlanan 149. bölümünde bir yarışmacı daha çeyrek finale yükseldi.

ŞEF AHMET DEDE'NİN TARİFİNİ EN İYİ KİM YAPTI?

MasterChef'in son bölümüne İrlanda'da Dede isimli restoranı ile Michelin yıldızı alan ünlü şef Ahmet Dede konuk oldu. Yarışmacılar, ilk turda Ahmet Dede'nin özel tarifini yapmaya çalıştı.

Şeflerden yüksek puan almak isteyen yarışmacılar, tüm maharetlerini sergiledi. Bir saatlik sürenin sonunda dört şef tarafından yarışmacıların yaptıkları tabaklar değerlendirildi ve on üzerinden puanlar verildi. İlk turda Hasan topladığı 30 puanla rakiplerinin önüne geçti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Tahsin 26, Eren 22 ve Dilara 18 puan aldı.

MASTERCHEF'TE ÇEYREK FİNALE KALAN 2. İSİM KİM OLDU?

Çeyrek finale çıkacak isimi belirleyecek ikinci turda yarışmacılardan, ana ürün olan soya sosunu kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Sürenin bitiminde tabaklar, şefler tarafından on puan üzerinden değerlendirildi.

MasterChef'te şeflerin iki turda verdiği puanlarla şef ceketini giyen isim belli oldu. MasterChef'te 35 puan alan Dilara, gecenin en düşük puanını toplayan yarışmacısı oldu.

ŞEF CEKETİNİ SOMER SİVRİOĞLU GİYDİRDİ

Gecenin sonunda ise Tahsin 45, Eren 40 ve Hasan 53 puan topladı. Böylece MasterChef Türkiye 2021'de çeyrek finale çıkan 2. yarışmacı Hasan Biltekin oldu.

MasterChef'te çeyrek finalist olan Hasan'a şef ceketini ise Somer Sivrioğlu giydirdi.