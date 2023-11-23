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MasterChef'te olay iddia! Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, elenmesi için talimat verdi - Son Dakika

MasterChef'te olay iddia! Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, elenmesi için talimat verdi

MasterChef yarışmacılarından Dilara, yemeğine tuz atıldığını ileri sürerek rakiplerine tepki gösterdi. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle tuzu kendisinin attığı ortaya çıkan Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı'nın yarışmacının ekipten gönderilmesi için talimat verdiği ileri sürüldü.

23.11.2023 - 17:04,  Güncelleme: 17:09
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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de ilginç bir olay yaşandı. Yemeğine fazla tuz atıldığını iddia eden Dilara, diğer yarışmacılara tepki gösterdi. Şeflerin dahil olduğu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın durumdan rahatsız olduğu ve Dilara'nın elenmesi için ekibiyle görüştüğü iddia edildi.

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Önceki akşam oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar sık sık tezgah değiştirerek yemek yapmaya çalıştı. Dilara ise yemeğine çok tuz atıldığını ileri sürerek diğer yarışmacıları hedef aldı. Tartışmada araya giren şefler, sıra sıra tezgaha kimin geçtiğini öğrenerek tuzu kimin attığını tespit etti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekip ise yemeğe Dilara dışında kimsenin tuz atmadığı ortaya çıktı.

MasterChef'te olay iddia: Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, elenmesi için talimat verdi

ACUN ILICALI, DİLARA'NIN TAVIRLARINDN RAHATSIZ OLDU

Dilara'nın tavırları ve yarışmacıları suçlaması kısa sürede sosyal medyada gündem olunca izleyicilerden de tepki gecikmedi. Magazingil isimli Instagram hesabında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı, MasterChef'te Dilara'nın tavırlarından rahatsız oldu. Ilıcalı'nın ekibiyle görüşerek takım arkadaşlarına tuzlu yemek yaparak ihanet eden Dilara'nın yarışmada yer almaması gerektiğini söyledi. Ortaya atılan iddia ile ilgili yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika Televizyon MasterChef'te olay iddia! Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, elenmesi için talimat verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te olay iddia! Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, elenmesi için talimat verdi - Son Dakika
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