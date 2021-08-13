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MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika

MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına engel olamadı

13.08.2021 08:50

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise şeflerin istediği tatlının kıvamını tutturamayan Ali, gözyaşlarına engel olamadı. Üzüntüden yere oturan Ali'yi rakipleri teselli etti.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılar ilk turda şeflerin isteği doğrultusunda sütlaç yaptı. Yarışmacılardan Ali ise yaptığı tatlıyı iyi soğutamadı ve kıvamını tutturamadı.

TATLISI BEĞENİLMEDİ

Şeflerin istediği astarlı sütlaç tatlısı için mücadele eden Ali, kıvam tutturma konusunda sorunlar yaşadı. Ali'nin tatlısının tadına bakan şeflerden Somer Sivrioğlu, kıvamın tutmadığını tatlının su gibi olduğunu söyledi.

MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şeflerin tadımından sonra ana kadroya giremeyeceğini anlayan Ali ise gözyaşlarına boğuldu. Şefler üst tura geçecek adayları konuşurken zor anlar yaşayan Ali, tezgahın arkasına oturdu. Ali'yi MasterChef'te birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı.

MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına boğuldu

Gecenin sonunda ise ana kadroya girmeyi başaran isim Hasan Biltekin oldu.

MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına boğuldu
Hasan Biltekin
MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına engel olamadı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika Magazin


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