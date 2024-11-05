MasterChef\'te yüzü yanan Beyza\'dan haber var

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TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta kızgın yağ olan tepsiyi çevirirken yüzü yanan Beyza'nın son durumu ise merak konusu oldu.

"BEYZA HALA MÜŞAHEDE ALTINDA"

Programın dün yayınlanan bölümünde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Somer Şef, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında" ifadelerine yer verdi.

YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt veren Somer Şef, "Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" şeklinde konuştu.