MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu

MasterChef'in 107. son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için yarıştı. Makarna çeşitlerinden oluşan menüyü en iyi yapan takım, bu defa ikinci oyunda mücadele etti ve bir yarışmacı 25 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

10. DAKİKADA YARIŞMACILARIN YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

MasterChef Türkiye'deki şefler yarışmacılardan dört çeşit makarna yapmalarını istedi. Bu dört çeşit makarnayı yapacak yarışmacılar kaptanlar tarafından belirlendi ve dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. Şeflerin istediği menüde iste deniz mahsullü ravioli, bolognese soslu tagliatelle, porçini pappardelle ve parmesanlı, trüflü tagliani oldu. Kaptanlar tarafından eşleştirilen yarışmacılar, istenilen makarnaları hazırlamaya başladı. On dakika geçtikten sonra oyunu durduran şefler, yarışmacıların tezgahlarını değiştirdi. Böylece her yarışmacı, yerine geçtikleri arkadaşlarının bıraktığı makarnaları tamamlamaya çalıştı.

İLK TURU MAVİ TAKIM KAZANDI

Peş peşe jüri karşısına çıkan mavi ve kırmızı takımda en iyi makarnaları yapan mavi takım oldu. Ebru'nun kaptanlık yaptığı; Serhat, Uğur ve Özgül'ün mücadele ettiği mavi takım 3-1'lik skorla gecenin kazananı oldu.

ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Ödül oyunu ilk turunu kazanan mavi takımın yarışmacıları, ikinci turda bireysel olarak karşı karşıya geldi. Serhat, Uğur, Özgül ve Ebru 40 dakikada orman meyveli tart yaparak 25 bin lira olan ödülü kazanmak için çalıştı. Şeflerin tadımı sonrasında 25 bin liralık ödülün sahibi Özgül oldu.