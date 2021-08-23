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MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı

23.08.2021 08:59

MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan ana kadroya giren 16. son yarışmacı da seçildi. Ana kadro yarışmacılarının belirlendiği son oyunda Sergen Özen'in kavun, peynir ve fesleğen kullanarak yaptığı yemek şefleri büyüledi

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de 3 hafta süren ana kadro seçmeleri dün akşam yayınlanan bölümle tamamlandı. İki aşamalı oyunları en iyi şekilde tamamlayarak kadroya giren son isim ise Sergen oldu.

KAVUN KULLANARAK EN İYİ YEMEĞİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk etapta yarışmacılar şeflerin isteği doğrultusunda dalyan köfte yaptı. Köfteyi en iyi yaparak üst tura çıkan isimler Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu. Yaratıcılık oyununda ana ürün olarak kavun verildi.

KAVUN VE PEYNİRİ BİRLEŞTİRDİ

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Sergen ise kavun ve peyniri kullanarak soğuk başlangıç tabağı hazırladı. Yemeğini ustalık eseri olarak tanımlayan Sergen, "Kavunlu ve peynirli mayonez yaptım. Kavun denince akla gelen ilk şey peynir. Kavun peynir en iyi ikili. Bir de fesleğenli kavunlu yağ yaptım" dedi.

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerini mest etti

"YAPTIĞIN SOS TEK BAŞINA EFSANE"

Tadımları yapan ünlü şefler verdikleri ortak kararla oyunu kazanan ismin Sergen olduğunu açıkladı. Ana kadroya giren son isim olduğu için büyük bir mutluluk yaşayan Sergen, yaşadığı mutluluğu jüri üyeleriyle paylaştı. Sergen'in tabağı hakkında konuşan Somer Sivrioğlu, "Oradaki dip sos tek başına bir efsane. Bu kadar kıvamlı bir sos görmedim uzun zamandır. Her şeyi alıp götürdü. Hepsi iyiydi" ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerini mest etti

"BU YARIŞMADA OYNANABİLECEK MAKSİMUM OYUNU OYNADIN"

Genelde hayran kaldığı yemekler karşısında kaşık atarak tebrik eden Mehmet Yalçınkaya, "Somer şefin de dediği gibi kaşık atabilirdik. Ancak biz bir çıtır istiyorduk" dedi.

Yarışmanın başından beri kıyasıya mücadele eden Sergen'i tebrik eden Sivrioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yarışma başladığından beri bir yarışmacının oynayabileceği maksimum oyun 16. Sen de 16 yarışmada oynayarak ana kadronun 16. yarışmacısı oldun."

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerini mest etti

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ana kadroya girdiği için çok mutlu olan ve heyecandan konuşamayan Sergen ise "Artık kadrodayım çok mutluyum. 16 oyunun 16'sında oynadım. Artık hak ettiğimi düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda ilerlemeyi amaçlıyorum" şeklinde konuştu.

ANA KADRO YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Ana kadronun belirlendiği MasterChef Türkiye, asıl oyunlar bugün yayınlanacak bölümle başlayacak. Yarışmada ilk 16'ya giren isimler ise şu şekilde: Fatma, Nilhan, Dilara, İbrahim, Tunahan, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Hasan, Tahsin, Eren, Mert, Safanur, Emre ve Sergen.

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, oyunlar, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı - Son Dakika Magazin


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