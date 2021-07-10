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MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu

10.07.2021 08:16

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşadı. Yarışmada iddialı olduğunu söyleyen Görkem isimli yarışmacı, tadım aşamasından sonra şeflerin isteğiyle ablasını stüdyoya davet etti. Abla ise kardeşiyle yaşadığı mücadeleye anlatırken hüngür hüngür ağladı. Abla ve kardeşi karşısında ağlarken gören şef Somer Sivrioğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 23 yaşındaki Görkem Demiral, eleme turunu geçmek içim şeflere kendi tarifi olan levrek lokum yemeğini yaptı. Demiral'ın tadın aşamasından sonra da duygusal anlar yaşandı.

ABLA VE KARDEŞ'İN DUYGUSAL ANLARI

Görkem Demiral'ın yarışmaya ablasıyla geldiğini öğrenen şefler, genç kadını stüdyoya davet etti. Kardeşiyle yıllardır birlikte çalıştıklarını ve zorlu mücadelelerden geçtiğini söyleyen abla, kardeşini şeflerin karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu

SOMER SİVRİOĞLU DA AĞLADI

Ağladığı için şeflerden özür dileyen abla, Somer Sivrioğlu'nun "Duygularınız için hiçbir zaman kimseden özür dilemeyin. Ne güzel ki böyle duygular yaşıyorsunuz" demesi üzerine kardeşine sarılarak hüngür hüngür ağladı. Abla ve kardeşin sarılarak ağladığını gören Somer Sivrioğlu ise "Ben bu kadar sulu göz değildir" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu
MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu
MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu

Somer Sivrioğlu, masterchef, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Magazin


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