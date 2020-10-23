MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu

23.10.2020 07:21

MasterChef Türkiye, dün akşam 2. dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Çay saati konseptiyle yarışan iki takım en iyi yiyecekleri çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. İkinci kez oyun kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlıkta oğlak rogan josh yapmak için yarıştı.

Çay saati konsepti ile takımlardan yedi ürün istendi. Şefler takımlardan vişneli mekik, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal yapmalarını istedi.

OYUNUN YARISINDA TEZGAHLARI DEĞİŞTİRDİLER

MasterChef'te takımlar, yapılacak yemekler için hazırlıklara başladı. Oyunun başlamasından kısa bir süre sonra şefler, yarışmacıları durdurdu. Şaşkınlık içinde bekleyen yarışmacılar, şeflerin "Takımlar yer değiştirsin" sözü ile şoke oldu. Ellerindeki malzemeleri bırakan her iki takımın yarışmacıları, rakipleri tarafından bırakılan tezgahtaki ürünleri anlamaya çalıştı ve sonra kaldıkları yerden tamamlamaya başladı. Süre sonunda şefler, yapılan ürünlerin tadımını yaptı.

Şeflerin oybirliği ile açıkladığı karara göre MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

İKİNCİ KEZ OYUN KAYBETTİLER

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgahlarına geçti. Geçtiğimiz günlerde oynana ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan Berker ve Sefa, aday olduğu için arkadaşlarını balkondan izledi.

MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN BELLİ OLDU

Emir, Tanya, Özgül ve Ebru ise bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için Şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı bir Hint yemeği olan rogan josh yapmaya çalıştı. 45 dakikanın sonunda tadım yapan şefler, en çok Ebru'nun yaptığı yemeği beğendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ebru ise eleme adayı olarak Tanya'nın ismini söyledi.

Kırmızı takımda yapılan oylamada ise en çok oyu alan Emir eleme potasına girmiş oldu.

MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu

Dokunulmazlık, oyunlar, Çay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu - Son Dakika Magazin

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