MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu

20.11.2020 07:30
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu, System.String[]

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 103. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için şeflerin istediği 5 çeşit yemeği yapmak için kıyasıya mücadele etti.

MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar ilk defa karşıya karşıya geldi. Barbaros'un kaptan olduğu mavi takım ve Serhat'ın kaptan olduğu kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda süzme mercimek çorbası humus, otlu mücver, sac tava ve sütlaç yaptı. Menüyü ise avantaj oyununu kazanan Barbaros hazırladı.

10'A 5 KAZANDI

Süre sonunda her yemekten üçer tabak hazırlandı ve programın özel konukları tek tek takımların yemeklerini tadım yaparak daha lezzetli olan yemeği seçti. MasterChef 2019 yarışmacıları Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş tarafında verilen oylar sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Mavi takım, kırmızı takıma 10'a 5 üstünlük sağladı.

8. KEZ DOKUNULMAZLIK ALDI

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza tabağı "doğadan" yapılması istendi. Süre bitiminde tabağını tam olarak bitiren tek yarışmacı Eray oldu. Ve böylece Eray, sekizinci kez bireysel dokunulmazlık kazanmış oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu

İLK ELEME ADAYI SEÇİLDİ

MasterChef'te 14. haftanın ilk eleme adayı, kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Serhat, Ayyüce ve Uğur'un yer aldığı takımda bu haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu

İşte yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünden kareler...

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Dokunulmazlık, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika Magazin


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