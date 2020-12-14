MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi

14.12.2020 07:42

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Sefa, Serhat ve Barbaros'un elemeye kaldığı yarışmada kıran kırana bir mücadele yaşandı.

MasterChef Türkiye 2020'in 13 Aralık Pazar ekrana gelen 120. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Takımlar, şeflerin isteği doğrultusunda Balkan mutfağının lezzetlerinden şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan (mişöriz) ve kaymaçina yapmaya çalıştı.

TÜM TAKIM ELEMEYE KALDI

1 saatlik sürenin sonunda yemeklerini hazırlayan takımlar şeflerin tadımına sundu. Şeflerin açıklamasına göre kırmızı takımda son dokunulmazlığı kazandı. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef Türkiye 2020'nin son beşine kalan ilk isimler oldu. MasterChef'te ilk iki eleme adayı mavi takımdan Sefa ve Serhat olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden yine mavi takım olunca Barbaros direkt olarak potaya girmiş oldu.

MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi

FİNALE GÜNLER KALA ELENDİ

Böylece bu haftanın eleme adayları mavi takımdan Barbaros, Serhat ve Sefa oldu. Bu oyunda yarışmacılardan bir saat içinde Danilo Şef'in imza tabağının hazırlanması istendi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayanın Barbaros olduğu açıklandı. MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı ise Sefa oldu.

MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi
MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi - Son Dakika Magazin


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