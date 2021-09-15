MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu heyecanı yaşandı! Kaybeden kırmızı takımın olunca, yarışmacılar elemeye kaldı

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, tek tek tezgah başına geçerek şeflerin istediği pilavları yaptı.
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda şefler; arpa şehriyeli pilav, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, mantarlı kaşarlı pilav, içli pilav ve Özbek pilavı istedi. Ünlü şeflerin tadımları sonrasında ise oyunu kazanan mavi takım oldu.
MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgahların başına geçti. Elemeye kalmamak için bireysel dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salatoyu yapmaya çalıştı. Yemeği en başarılı şekilde yapan Hasan, Tunahan ve Safanur ilk üçe girdi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
Dokunulmazlığı kazanan Hasan, haftanın ilk eleme adayı olarak Burcu'yu belirledi. Eleme adayının belirlendiği konseyde ise en çok adı yazılan Mustafa, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
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