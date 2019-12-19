MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Yasin Obuz'u et çalarken yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Yasin Obuz'u et çalarken yakaladı - Son Dakika Magazin

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Yasin Obuz'u et çalarken yakaladı

6 saat önce

Programa "Atom Karınca" kılığında gelen MasterChef Yasin, şeflerin tadımı sırasında Mehmet Şef'e yakalandı.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Yasin Obuz'u et çalarken yakaladı, System.String[]

Programa "Atom Karınca" kılığında gelen MasterChef Yasin, şeflerin tadımı sırasında Mehmet Şef'e yakalandı. Ön cebindeki bir şey sakladığını farkeden Mehmet Şef, Yasin'i suçüstü yakalandı. Bu anlar stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:31 
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