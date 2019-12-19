MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Yasin Obuz'u et çalarken yakaladı

Programa "Atom Karınca" kılığında gelen MasterChef Yasin, şeflerin tadımı sırasında Mehmet Şef'e yakalandı. Ön cebindeki bir şey sakladığını farkeden Mehmet Şef, Yasin'i suçüstü yakalandı. Bu anlar stüdyoyu kahkahaya boğdu.