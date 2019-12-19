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MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Yasin Obuz'u et çalarken yakaladı
6 saat önce
Programa "Atom Karınca" kılığında gelen MasterChef Yasin, şeflerin tadımı sırasında Mehmet Şef'e yakalandı.
Programa "Atom Karınca" kılığında gelen MasterChef Yasin, şeflerin tadımı sırasında Mehmet Şef'e yakalandı. Ön cebindeki bir şey sakladığını farkeden Mehmet Şef, Yasin'i suçüstü yakalandı. Bu anlar stüdyoyu kahkahaya boğdu.
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19.12.2019 18:05:10. #1.12#
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