MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı

22.12.2020 07:36

Final haftasına giren MasterChef Türkiye, dün akşam 126. yeni bölümüyle ekrana geldi. İlk eleme adayının belirlendiği gecede Serhat'ın hayatı hakkında anlattıkları Şef Somer Sivrioğlu'nu gözyaşlarına boğdu.

MasterChef 2020'de Eray'ın veda etmesi sonrasında çeyrek finalistler Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül oldu. MasterChef final dörtlüsünün ceketlerini giydiği 126. bölümde üç farklı oyun oynandı.

"BAŞARINIZI SEVDİKLERİNİZ GÖRMÜYORSA ANLAMI KALMIYOR"

Final turuna kalan yarışmacılar tek tek kendilerine özel hazırlanan şef önlüklerini ve bıçak setlerini aldı. Serhat'a şef önlüğünü giydiren isim ise şeflerin yaş olarak en büyüğü olan Somer Sivrioğlu oldu. Serhatönlüğü giydikten sonra nişanlısının yakın zamanda babasını kaybetmesiyle ilgili şunları söyledi: "Bu kadar heyecanlanacağımı ve sevineceğimi düşünmüyordum. Çünkü dışarıdan baktığınızda yaşamadan anlayamayacağınız bir emek ve duygu... Mükemmel hissediyorum. Bu hayatta tek bir şeyin çaresi yok ve o şeye gelene kadar bazı şeylerin ve bazı kişilerin değerini bilmemiz gerekiyor. Siz ne kadar başarırsanız başarın sevdikleriniz bunu göremiyorsa bir anlamı kalmıyor. Bu kapıdan içeri girdiğimde de bu düşünce buydu."

MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı

"NİŞANLIM HAYATININ EN BÜYÜK ACISINDA BENİ BURAYA GÖNDERDİ"

"Biz çoğu şeyi kendimizden ziyade sevdiklerimiz için yaparız. Burada çok büyük bir kayıp yaşadım. Bana ve buraya benden daha çok fedakarlık yapan nişanlıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hayatının en büyük acısını yaşarken beni buraya gönderdi. Bunu hiç bir zaman unutmayacağım o yüzden ona bu önlük için teşekkür ediyorum."

MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı

Serhat'ın boğazı düğümlenerek anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu da duygulandırdı. Ünlü şef, Serhat'ın anlattıklarını gözyaşları içinde dinledi.

FİNAL TURUNDA DENGELER DEĞİŞECEK

Şefler yarışmacılara önlük ve bıçak setini dağıttıktan sonra final turunun nasıl olacağını anlattı. Buna göre MasterChef'te her gün üç oyun oynanacak. Bu üç oyun şefler tarafından on puan üzerinden değerlendirilecek. Her gün en düşük puanı alan yarışmacı, önümüzdeki üç gün boyunca potaya gidecek. Her gece puanlar silinecek. Pazar gününe iki yarışmacı kalacak. Yine üç oyunlu elemede en az puanı alan yarışmacı, MasterChef'te 4. olarak yarışmaya veda edecek.

MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı

ŞEFLERDEN PUAN ALDILAR

MasterChef 126. bölümde konuk Şef Rafet İnce'nin tabağı, deniz mahsulleri varyasyonu oldu. Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı tabakları inceledi, tadımını yaptı ve sonra değerlendirmeyi açıkladı. Dört şef tarafından verilen puanlar sonrasında Barbaros 31, Serhat 25, Özgül 24 ve Emir 17 puan aldı.

ELEME ADAYI VE BİRİNCİ BELLİ OLDU

Günün yaratıcılık oyununda ise yarışmacılar damla sakızı kullanarak bir yemek yapmaya çalıştı. Şefler, on puan üzerinden yaptıkları değerlendirme sonrasında yarışmacılara verdikleri puanları açıkladı. Buna göre ikinci oyunda ise Barbaros 16, Serhat 18, Emir 20, Özgül ise 21 puan aldı. İkinci oyun sonunda Emir 37 puanla toplamda en düşük oyu alan isim oldu.

MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı

Günün üçüncü yemeği Mehmet Şef'in imza tabağı 'dana yanak' oldu. Son oyundaki puanlamaya göre MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Emir oldu. Günü birincilikle bitiren ise Serhat olarak açıklandı.

MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı

Somer Sivrioğlu, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: Aşı, koronavirüsün mutasyona uğramış türüne karşı etkili olacak Polisten kaçarken evin duvarına çarpıp yakalanan şahıs ağladı: Sen korku nedir bilir misin? Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi
Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır         
07:59
Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı         
05:51
Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi         
00:54
Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı         
00:32
PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık         
23:19
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 08:13:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei