MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranında izleyiciyle buluştu. Üçlü düelloların başladığı yarışmada bir diskalifiye yaşandı.
Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı Oktay Uğur, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Yarışmacının teri ise o esnada yoğurduğu hamura aktı.
Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya ise kamera kayıtlarını inceledi. Bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran dikkatli şef, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.
Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeğinin tadılmayacağını söyledi. Böylece yarışmacı yaşadığı talihsiz olayın ardından diskalifiye edildi.
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