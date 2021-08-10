MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam ana kadro seçimlerinin yapıldığı yeni bölümle ekrana geldi. MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki yemeği yaparak yarıştı.

YEMEĞİNDEN TAŞ ÇIKTI

Ünlü şefler, verilen sürede yemeklerini tamamlayan yarışmacıların tezgahlarına giderek tadım yaptı. MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 7. isminin seçileceği gecede birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yalçınkaya'nın "Bu kum değil taş" demesiyle yıkılan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı. Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.