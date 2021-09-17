MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim netleşti

TV8 ekranında yayınlanan ve jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 69. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde ana kadroya girmek isteyen yedek yarışmacılar, en iyi yemeği yaparak ana kadroya girmeye çalıştı.

EN İYİ HÜNKAR BEĞENDİYİ YAPAN 5 KİŞİ ÜST TURA GEÇTİ

Yarışmacılar ilk turda şeflerin isteği doğrultusunda hünkar beğendi yemeği yaptı. 45 dakikalık sürenin ardında tadım yapan şefler, ikinci tur için en iyi beş yarışmacıyı seçti. Hünkar beğendiyi en güzel şekilde yapan Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia bir üst tura kaldı.

ARAZ ANA KADROYA GİRDİ

İkinci turda yarışmacılar, yaratıcılık oyununda taze fasulye ile en farklı yemeği yapmaya çalıştı. Süre bitiminde yarışmacılar, yaptıkları farklı farklı yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Yaratıcılık oyununda beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.

2 YEDEK YARIŞMACI DAHA ALINACAK

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu, iki yedek yarışmacının daha alınacağını açıkladı. Yedek yarışmacılar arasında oynanacak oyunda bu sefer sadece bir yemek üzerinden değerlendirme yapılacak. Gelecek hafta, bir tur üzerinden değerlendirme sonucunda bir isim daha ana kadroya girecek. Sonraki hafta ise yine aynı şekilde bir yemeğin yapılacağı oyun sonucunda ikinci isim belli olacak.