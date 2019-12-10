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MasterChef Türkiye'den elenen MasterChef Yasin'den olay sözler! "Suyu şerbet diye satarım..
6 saat önce
Yasin Obuz, Suna ile ilgili itiraflarda bulunurken "Yarışmada Suna olmasaydı ne yapardım bilmiyorum" derken yaptığı işi çok iyi pazarladığını da sözlerine ekledi.
Yasin Obuz, Suna ile ilgili itiraflarda bulunurken "Yarışmada Suna olmasaydı ne yapardım bilmiyorum" derken yaptığı işi çok iyi pazarladığını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:18
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