Son Dakika Haberleri: MasterChef Türkiye'den elenen MasterChef Yasin'den olay sözler! "Suyu şerbet diye satarım..
Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'den elenen MasterChef Yasin'den olay sözler! 'Suyu şerbet diye satarım.. - Son Dakika Magazin

MasterChef Türkiye'den elenen MasterChef Yasin'den olay sözler! "Suyu şerbet diye satarım..

6 saat önce

Yasin Obuz, Suna ile ilgili itiraflarda bulunurken "Yarışmada Suna olmasaydı ne yapardım bilmiyorum" derken yaptığı işi çok iyi pazarladığını da sözlerine ekledi.

MasterChef Türkiye'den elenen MasterChef Yasin'den olay sözler!

Yasin Obuz, Suna ile ilgili itiraflarda bulunurken "Yarışmada Suna olmasaydı ne yapardım bilmiyorum" derken yaptığı işi çok iyi pazarladığını da sözlerine ekledi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:18 
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