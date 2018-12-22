Masterchef Türkiye Finalistleri Büyük Final Öncesi Acunn.com'a Konuştu
5 saat önce
Kerem ve Uğur büyük final öncesi Masterchef Türkiye süreci için neler söyledi.
Kerem ve Uğur büyük final öncesi Masterchef Türkiye
süreci için neler söyledi. Hepsi ve daha fazlası için; https://bit.ly/2rS7cm0
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:29 Kaynak: Youtube
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