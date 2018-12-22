Son Dakika Haberleri: Masterchef Türkiye Finalistleri Büyük Final Öncesi Acunn.com'a Konuştu

Masterchef Türkiye Finalistleri Büyük Final Öncesi Acunn.com'a Konuştu

5 saat önce

Kerem ve Uğur büyük final öncesi Masterchef Türkiye süreci için neler söyledi.

Kerem ve Uğur büyük final öncesi Masterchef Türkiye süreci için neler söyledi. Hepsi ve daha fazlası için; https://bit.ly/2rS7cm0 web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:29 Kaynak: Youtube

masterchef türkiye, Genel
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