MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu

29.12.2020 00:49

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de ilk finalist Barbaros oldu. Serhat, Barbaros ve Emir arasında oynanan oyun izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Puanlama sonucu Emir 65, Serhat 61, Barbaros ise 71 puan aldı.

MasterChef Türkiye'nin 131. bölümünde final haftasının ilk mücadelesi yapıldı. Serhat, Barbaros ve Emir arasındaki lezzet rekabetinde kazanan ismi şeflerin verdiği puanlar belirledi.

BARBAROS İLK TURDA 19 PUAN ALDI

Serhat, Barbaros ve Emir arasında oynanan oyun izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. İlk turda Somer Şef yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir adet başlangıç yemeği yapmalarını istedi. İlk oyunun sonunda Barbaros 19, Emir 20, Serhat ise 23 puan aldı.

BARBAROS TOPLAMDA 71 PUAN ALDI

İkinci oyunda yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir ana yemek yapmaları istendi. İkinci oyunun sonunda Serhat ve Emir 39, Barbaros ise 45 puana yükseldi. Üçüncü oyunda ise yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir adet tatlı yapmaları istendi. Şeflerin yaptığı tadım sonrası puanlama yapıldı. Puanlama sonucu Emir 65, Serhat 61, Barbaros ise 71 puan aldı.

İLK FİNALİST BARBAROS OLDU

Büyük heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu. Emir ve Serhat 29 Aralık Salı günü düello mücadelesine çıkacaklar. İkili 3 oyun oynayacak ve günün sonunda en çok puanı alan isim ikinci finalist olurken diğer isim yarışmaya veda edecek.

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu

Zeytinyağı, oyunlar, Türkiye, Aralık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel, ameliyat edildi G.Saray'ın gündemindeki Onyekuru'ya Arap kulübü Al-Ain talip oldu Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu         
00:53
Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti         
00:40
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü         
22:27
Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim         
21:54
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi         
21:13
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 01:05:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei