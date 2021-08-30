MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'de hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonunda kaybeden mavi takım eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylama sonucu elemeye kalan isimler ise Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur oldu.

PEYNİR KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılardan peynir kullanarak en yaratıcı ve en lezzetli yemekleri yapmaları istendi. Bu turda başarılı olan Safanur, Tunahan ve Burcu en iyi tabakları hazırlayarak elemeden kurtuldu.

GÖRKEM YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Eleme oyununun ikinci turuna kalan Tahsin, Görkem ve Hamza ise Danilo Şef'in imza tabağı Ragiz'i yaparak elenmemek için mücadele etti. Bu turda en başarılı tabağı yapan isin Tahsin oldu. Son ikiye kalan yarışmacılardan Görkem ise yarışmaya veda etti. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Görkem, şeflere sarılarak veda etti.