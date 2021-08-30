Üye Girişi
MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu

30.08.2021 10:28

MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Üst üste dokunulmazlık kaybeden mavi takım yarışmacılarından Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur, en iyi yemeği yaparak yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda yarışmadan elenen Görkem ise gözyaşlarına engel olamadı.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'de hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonunda kaybeden mavi takım eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylama sonucu elemeye kalan isimler ise Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur oldu.

PEYNİR KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılardan peynir kullanarak en yaratıcı ve en lezzetli yemekleri yapmaları istendi. Bu turda başarılı olan Safanur, Tunahan ve Burcu en iyi tabakları hazırlayarak elemeden kurtuldu.

MasterChef Türkiye'de ilk hafta elenen yarışmacı belli oldu

GÖRKEM YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Eleme oyununun ikinci turuna kalan Tahsin, Görkem ve Hamza ise Danilo Şef'in imza tabağı Ragiz'i yaparak elenmemek için mücadele etti. Bu turda en başarılı tabağı yapan isin Tahsin oldu. Son ikiye kalan yarışmacılardan Görkem ise yarışmaya veda etti. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Görkem, şeflere sarılarak veda etti.

MasterChef Türkiye'de ilk hafta elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'de ilk hafta elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu 10:45 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi 10:26 Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi 10:20 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 08:24 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi 23:21 Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 23:02 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 22:22 Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış

Son Dakika Haberleri
10:44 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu
10:41 Karı koca kavgası kanlı bitti! Cinnet geçiren kadın, kocasını öldürdü
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:30 Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı
10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu
10:26 Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi
10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
10:19 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak         
10:46
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı         
10:22
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada         
10:10
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
07:28
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 10:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement