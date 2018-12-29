Son Dakika Haberleri: Masterchef Türkiye Şeflerinden Sezon Değerlendirmesi

Masterchef Türkiye Şeflerinden Sezon Değerlendirmesi

37 dakika önce

MasterChef Türkiye jürileri tüm sezonu acunn.com için yorumladı.

MasterChef Türkiye jürileri tüm sezonu acunn.com için yorumladı.

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefleri tüm yarışma sürecini, yaşadıkları anları, nasıl özetledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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