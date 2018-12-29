Masterchef Türkiye Şeflerinden Sezon Değerlendirmesi
37 dakika önce
MasterChef Türkiye jürileri tüm sezonu acunn.com için yorumladı.
MasterChef Türkiye
jürileri tüm sezonu acunn.com için yorumladı.
MasterChef Türkiye'nin sevilen şefleri tüm yarışma sürecini, yaşadıkları anları, nasıl özetledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: Youtube
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