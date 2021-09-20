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MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

20.09.2021 07:34

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Tunahan, Ateş, Burcu, Hasan, Mustafa ve Azize bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda elenen Tunahan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan 6 yarışmacı, iki aşamalı oyundan geçmek için her şeylerini ortaya koydu.

6 BAŞARILI YARIŞMACI ELEMEYE KALDI

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi kazandı. Oyunu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları ise Burcu ve Mustafa oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda diğer eleme adayları ise Tunahan ve Hasan elemeye kalan isimler oldu. MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kaybetti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert'in eleme potasına gönderdiği Ateş, haftanın 5. eleme adayı oldu. Haftanın son eleme adayı ise Azize oldu.

AZİZE, HASAN VE BURCU İLK OYUNDA ELEMEDEN KURTULDU

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan eleme oyununun ilk olarak yarışmacılardan pirinç kullanarak en farklı ve lezzetli yemeği yapmaları istendi. Oyunun sonunda başarılı olarak 1 hafta daha yarışmada kalmayı hak eden yarışmacılar Burcu, Hasan ve Azize oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

ATEŞ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İkinci tura kalan isimler ise Tunahan, Ateş ve Mustafa oldu. İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın 'Gece Gibi Siyah' ismini verdiği imza tabağını yapmaları istendi. Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te son ikiye Tunahan ve Ateş kaldı.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TUNAHAN DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Şeflerin ortak kararıyla bu hafta elenen yarışmacı Tunahan Ak oldu. Ateş ise Tunahan'ın elendiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu. Birbirlerine sarılarak vedalaşan Tunahan ve Ateş duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde konuşan Tunahan, şunları söyledi: "Ne kadar öyle gözükmese de burada bitmesini istemezdim. Hayatı da zamanı da yeterince ciddiye aldığımda ve uçmaya çalıştığımda hep kanatlarımı kırmaya çalıştılar. O yüzden de ben bu maskeyi kendim değil toplumun baskısıyla oluşturdum. Kendine güvende aslında benim sorunum fakat bu benim kendime empoze ettiğim bir şey değildi. Bulunduğum çağ ve toplumdan kaynaklanan bir şeydi. Lütfen bu ülkenin gençlerine şans versinler. O şans verildiğinde neler yapabileceklerini izlesinler sadece. Aile açısından çok şanslıyım benim şampiyon olabileceğime dair inanıyorlardı. Ama benim inanmama sebebim tamamen insanlardan kaynaklanıyor. Her zaman için insanları sevmeye çalıştım ama insan sonuçta. İlk 5 hafta elenmezsem son 5'e kalırım diye düşünmüştüm. 4. haftada elendim. Buraya kadarmış. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum. Teşekkür ederim."

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Tunahan'ın elendiğini öğrenen yarışmacılar da duygularına hakim olamazken Tahsin, arkadaşına sarılarak hüngür hüngür ağladı.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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