MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Özgül ve Eray'ın eleme potasında olduğu yarışmacılardan bir isim MasterChef Türkiye'ye veda etti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 47. bölümüyle ekrana geldi. 6 kişinin eleme potasında olduğu yarışmaya veda eden isim eğitim almamasına rağmen yemek bilgisiyle adından söz ettiren Gülşah oldu.

DANA YANAĞI KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

MasterChef'te bu hafta Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu, elemeye kalan isimler oldu. Yarışmacılardan dün akşam ilk olarak verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken, şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti. İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Ardından Mehmet Şef yarışmacılara duxelle (düksel) pirzola tarifi verdi. Günün sonunda şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah Suna oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 07:16

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika Magazin

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