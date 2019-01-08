Masterchef Uğur'un Final Yemeği | Masterchef Türkiye
24 dakika önce
MasterChef Türkiye'nin final gününde canlı yayında hazırladığı yemekle şampiyonluk ipini göğüsleyen Uğur, hazırladığı 'kahveli kuzu pirzolayı Acunn.com'a özel yeniden hazırladı.
MasterChef Türkiye
'nin final gününde canlı yayında hazırladığı yemekle şampiyonluk ipini göğüsleyen Uğur, hazırladığı 'kahveli kuzu pirzolayı Acunn.com'a özel yeniden hazırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:34 Kaynak: Youtube
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