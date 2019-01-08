Son Dakika Haberleri: Masterchef Uğur'un Final Yemeği | Masterchef Türkiye

Masterchef Uğur'un Final Yemeği | Masterchef Türkiye

24 dakika önce

MasterChef Türkiye'nin final gününde canlı yayında hazırladığı yemekle şampiyonluk ipini göğüsleyen Uğur, hazırladığı 'kahveli kuzu pirzolayı Acunn.com'a özel yeniden hazırladı.

MasterChef Türkiye'nin final gününde canlı yayında hazırladığı yemekle şampiyonluk ipini göğüsleyen Uğur, hazırladığı 'kahveli kuzu pirzolayı Acunn.com'a özel yeniden hazırladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:34 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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