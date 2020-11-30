MasterChef Uğur diskalifiye edildi...Gözyaşlarını tutamadı

MasterChef'in bu bölümünde MasterChef Uğur diskalifiye oldu.

Uğur Yılmaz Deniz açıklama yaparken diğer yarışmacılar da ağladı.

Uğur Deniz şunları söyledi:

"Öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve bu şekilde buradan ayrılmak hiç istemediğim bir olaydı. 2012'de sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım ve saldırgandım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı. Seneler geçtikçe olgunlaştım. Pişman oldum. Diyecek bir şey yok. Sizlerden, Acun Medya'dan ve tüm insanlardan çok özür diliyorum. O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. Ne desem bilmiyorum şef."

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda diskalifiye edildiğini duyurmuştu