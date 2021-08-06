MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılardan Fikret Tuğ'un Fatih Terim sözleri sosyal medyada gündem oldu. Terim'i örnek aldığını söyleyen Tuğ, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

"ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA İHTİMALİM YOK"

Fikret Tuğ konuşmasında, " Galatasaray, 1999 yılında UEFA kupasına çıkarken tek bir ihtimal vardı o da onlar için şampiyonluktu geçen sene burada Kayhan diye bir yarışmacı vardı. Çok sevdiğim bir yarışmacıydı aslında konuşkandı sosyaldi. Bence onun tek hatası kendisine örnek olarak Mourinho'yu almasıydı. Mourinho değil ben kendime örnek olarak Fatih Terim'i alıyorum. Buraya gastronomide ben de varım demek için geldim. Bu yüzden şampiyonluktan başka ihtimalim yok" dedi. Bu sözlere sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan beğeni yağdı.