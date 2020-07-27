MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020, dün akşam yeni bölümüyüyle ekrana geldi. Üçlü eleme turunda mücadele eden yarışmacılardan biri olan Kayhan Özekin şeflerden Somer Sivrioğlu ile ilgili anlattığı detaylarla dikkat çekti. Özekin'in anlattıklarını şaşkınlıkla izleyen Sivrioğlu, "Şaka mı bu adam" diyerek tepki gösterdi.

SOMER ŞEFİN ALİ NAZİK HİKAYESİNİ ANLATTI

Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" ifadelerini kullandı.

"ŞAKA MI BU ADAM?"

Yarışmacının anlattıkları karşısında adeta şaşkına dönen Somer Sivrioğlu, "Gerçekten hepsi doğru. Şaka mı bu adam?" demekle yetindi.

FİNAL TURUNA ÇIKMAYI HAK ETTİ

Üç yarışmacının yaptığı kebapları tadan şefler, bu defa oy çokluğuyla karar verdi. 3 şeften ikisinin oyunu alan Kayhan Özekin final turuna çıkmayı başardı.