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MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptı - Son Dakika

MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptı

09.02.2022 17:11

MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptıİSTANBUL MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençler ile atölye çalışmasında bir araya gelerek hamburger yaptı.

MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptı

İSTANBUL MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençler ile atölye çalışmasında bir araya gelerek hamburger yaptı. Küçük ve gençler günün sonunda yaptıkları hamburgerleri birlikte yedi.

Fatih Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve MasterChef programıyla ünlenen Tahsin Küçük işbirliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Yarışmacı Tahsin Küçük ve Fatihli Down sendromlu gençler, engelliler iş atölyesinde bir araya gelip hamburger yaptı. MasterChef yarışmacısı Küçük ve ekibi hamburger malzemelerini hazırladı. Özel eğitimli gençler hamburger ekmeklerini kesip hazırlanan sosları kendi ekmeklerine sürdü. Fatihli gençler hamburger yapımının inceliklerini öğrenirken, etlerin pişmesiyle hep birlikte hazırlanan hamburgerleri yedi.

"Kalplerle yaptığımız bir iş oldu"

Fatih Küçük, aşırı keyifli olduklarını ifade ederek, "Ekip olarak çok mutluyuz uzun zamandır yapmak istediğimiz ve yapacağımız bir iş yapıyoruz. Burada insanların kalbine dokunuyoruz, yemeği yaparken kalbe dokunan yemeklerin çok daha lezzetli olduğunu bildiğimiz için ona göre adım atmak istedik. Böyle de bir başlangıç yaptık bunu her ay düzenli olarak yapmayı düşünüyoruz, şehrin karmaşasından uzak kalplerle birlikte yediğimiz çok güzel bir gün oldu. Yarışmadan sonra yardım anlamında talep çok gördük cevap verememek beni çok üzüyor bunu kendimize bir organizasyon haline getirmek; yavaştan onlarla iletişim kurmak Fatih Belediyesi ve Jale hanımla birlikte güzel bir iş oldu" dedi.

"Ortam güzel"

Özen eğitimli gençlerden Melisa Baklacı, iyi hissettiğini belirterek, "Güzel çok sevdim çok keyifli gayet mutluyum, daha önce böyle bir yere gelmedim ilk gelişim; ortam güzel malzemeleri kendim koyup hazırladım" diye konuştu.

MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptı
MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptı
MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptı

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Fatih Belediyesi, MasterChef, Atölye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, Down sendromlu gençlerle hamburger yaptı - Son Dakika


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